- 18 Nis 2022 - 09:09 G: 18 Nis 2022 - 09:12

18 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 18 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta içi gerçekleştirdiği şebeke iyileştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Başkent EDAŞ, çalışmaların yoğunluğunu bir hayli azaltmış bulunuyor. Ancak, bu çalışmalar yine o beş ilçede elektrik kesintilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki, 18 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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18 Nis 2022 - 09:09 - Yaşam

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