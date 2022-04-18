18 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 18 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta içi gerçekleştirdiği şebeke iyileştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Başkent EDAŞ, çalışmaların yoğunluğunu bir hayli azaltmış bulunuyor. Ancak, bu çalışmalar yine o beş ilçede elektrik kesintilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki, 18 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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