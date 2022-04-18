18 Nis 2022 - 09:28 Güncelleme: 18 Nis 2022 - 09:54
Survivor'da Aşk Bombası Patladı! Ortalık Karıştı, DarmaDuman! Saç Baş Giriyordu, Öpüşme Videoları Çıkmıştı! Neler Oluyor?
Survivor All Star büyük bir hızla devam ederken; olaylar bir türlü bitmek bilmiyor. Bu hafta da aşk bombaları dikkat çekiyor. Öpüşme videoları çıkan ve milyonların donakalmasına sebep olan ikili resmen adada birbirine girdi.
Survivor All Star 2022, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm Survivor sezonlarının önüne geçti. Acuın Ilıcalı'nın getirdiği Sürgün ve Yokluk adası olan 2 yenilik, yarışmadaki gerilim ve heyecan seviyesini bir doz daha artırırken, milyonlar her bölümü heyecanla izliyor. Çünkü bölümlerde oyunlardan daha çok yarışmacıların kaosları görünüyor.
Detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.