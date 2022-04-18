Survivor'da Aşk Bombası Patladı! Ortalık Karıştı, DarmaDuman! Saç Baş Giriyordu, Öpüşme Videoları Çıkmıştı! Neler Oluyor?

Survivor All Star 2022, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm Survivor sezonlarının önüne geçti. Acuın Ilıcalı'nın getirdiği Sürgün ve Yokluk adası olan 2 yenilik, yarışmadaki gerilim ve heyecan seviyesini bir doz daha artırırken, milyonlar her bölümü heyecanla izliyor. Çünkü bölümlerde oyunlardan daha çok yarışmacıların kaosları görünüyor.

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