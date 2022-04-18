Survivor Barış Murat Yağcı'nın Kariyeri Bitiyor! Artık Adada Göremeyeceksiniz... Kariyeri Bitiyor! Herkes Linç Ediyor! Küfürler, Hakaretler Havada Uçuşuyor! İlk Elemede Gidecek...

Survivor All Star 2022'de artık bilindiği üzere oyunların çok önemi kalmadı. Aslında Survivor mantığı gereği asıl odak noktasının oyunlar olması gerekiyor. Fakat kaoslar, kavgalar, tartışmalar ve haksızlıklar oyunun kaderini belirliyor. Bu anlamda Barış Murat Yağcı yaptığı ağır hatanın bedelini çok büyük bir şekilde ödeyecek. Halk delirdi, Twitter'da resmen küfürler, hakaretler havada uçuşuyor.

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