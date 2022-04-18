Survivor Barış Murat Yağcı'nın Kariyeri Bitiyor! Artık Adada Göremeyeceksiniz... Kariyeri Bitiyor! Herkes Linç Ediyor! Küfürler, Hakaretler Havada Uçuşuyor! İlk Elemede Gidecek...
Survivor'da uzun zamandır gündeme gelen ve son zamanlarda sakatlık olaylarından dolayı parkurlardan uzak durmasıyla dikkat çeken, son birkaç bölümdür artık parkurda yerini alabilen Barış Murat Yağcı hayatının hatasını yaptı!
Survivor All Star 2022'de artık bilindiği üzere oyunların çok önemi kalmadı. Aslında Survivor mantığı gereği asıl odak noktasının oyunlar olması gerekiyor. Fakat kaoslar, kavgalar, tartışmalar ve haksızlıklar oyunun kaderini belirliyor. Bu anlamda Barış Murat Yağcı yaptığı ağır hatanın bedelini çok büyük bir şekilde ödeyecek. Halk delirdi, Twitter'da resmen küfürler, hakaretler havada uçuşuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.