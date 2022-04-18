- 18 Nis 2022 - 10:08 G: 18 Nis 2022 - 10:21

Survivor Ogeday'a Hayatının En Büyük Darbesi! Ağır Kullanılmış, Adadan Gidebilir! Öyle Bir Yasa Girdi ki, Ne Yürüyor, Ne Koşuyor!

Survivor All Star 2022 büyük bir heyecanla ve hızla devam ederken yaşananlar herkesi şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Artık yarışmadan daha çok kavgalar ve kaoslar öne çıkıyor. Oyuncuların performansından ziyade SMS oylamasını belirleyen şey, oyuncuların karakterleri oluyor. Bu anlamda dün 17 Nisan 2022 tarihinde yaşananlar Ogeday'a hayatının en büyük darbesinin vurulduğunu gösterdi. Eğer bu acıya dayanır da yarışmadan çekilmezse SMS oylamasında 1. olan isim Ogeday olur.

Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından olan Ogeday Girişken'e öyle bir darbe vuruldu ki; hayranları resmen sinir krizi geçirdi. Duyar duymaz gözleri dolan ve kendinden geçen Ogeday Girişken; yürümekte dahi zorluk çekti. Neler Oluyor? Ogeday'a ne oldu? 

Detaylar Diğer Sayfada!

18 Nis 2022 - 10:08 Ankara- Yaşam

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