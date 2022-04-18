Survivor Ogeday'a Hayatının En Büyük Darbesi! Ağır Kullanılmış, Adadan Gidebilir! Öyle Bir Yasa Girdi ki, Ne Yürüyor, Ne Koşuyor!
Survivor All Star 2022 büyük bir heyecanla ve hızla devam ederken yaşananlar herkesi şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Artık yarışmadan daha çok kavgalar ve kaoslar öne çıkıyor. Oyuncuların performansından ziyade SMS oylamasını belirleyen şey, oyuncuların karakterleri oluyor. Bu anlamda dün 17 Nisan 2022 tarihinde yaşananlar Ogeday'a hayatının en büyük darbesinin vurulduğunu gösterdi. Eğer bu acıya dayanır da yarışmadan çekilmezse SMS oylamasında 1. olan isim Ogeday olur.
Survivor'ın en sevilen yarışmacılarından olan Ogeday Girişken'e öyle bir darbe vuruldu ki; hayranları resmen sinir krizi geçirdi. Duyar duymaz gözleri dolan ve kendinden geçen Ogeday Girişken; yürümekte dahi zorluk çekti. Neler Oluyor? Ogeday'a ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.