Fenerbahçeli Arda Güler Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
Türkiye’nin en genç futbol yeteneklerinden biri olan Arda Güler, geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe ve Göztepe maçının ardından futbolseverlerin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Genç yeteneğin performansı Nihat Kahveci tarafından da takdir edilirken; Arda Güler’in takıma olan katkıları oldukça çok dillendirilir oldu. İşte Arda Güler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin en genç futbol yeteneklerinden biri olan Arda Güler, geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe ve Göztepe maçının ardından futbolseverlerin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Genç yeteneğin performansı Nihat Kahveci tarafından da takdir edilirken; Arda Güler’in takıma olan katkıları oldukça çok dillendirilir oldu. Bunun üzerine futbolseverlerin mercek altına aldığı Arda Güler’in yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Fenerbahçeli Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler kimdir, aslen nereli? Arda Güler sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
18 Nis 2022 - 10:49 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.