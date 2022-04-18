Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
Sarı lacivertli takımın Süper Lig’in sonuna doğru adeta şaha kalkması, Fenerbahçeli futbolcuları da takımın taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. Sezonu bir hayli iddialı kapatacak olan Fenerbahçe’nin aldığı son galibiyet ise, Göztepe maçı oldu. Bu maçın ardından çok önemli açıklamalarda bulunan sarı lacivertli Ferdi Kadıoğlu’nun yaşı ise, bir hayli merak edilmeye başlandı. İşte Ferdi Kadıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sarı lacivertli takımın Süper Lig’in sonuna doğru adeta şaha kalkması, Fenerbahçeli futbolcuları da takımın taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. Sezonu bir hayli iddialı kapatacak olan Fenerbahçe’nin aldığı son galibiyet ise, Göztepe maçı oldu. Bu maçın ardından çok önemli açıklamalarda bulunan sarı lacivertli Ferdi Kadıoğlu’nun yaşı ise, bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında? Ferdi Kadıoğlu kimdir, aslen nereli? Ferdi Kadıoğlu hangi takımlarda oynadı? İşte, detaylar…
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18 Nis 2022 - 10:54 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.