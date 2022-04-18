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18 Nis 2022 - 21:21

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti!

Sarı lacivertli takımın Süper Lig’in sonuna doğru adeta şaha kalkması, Fenerbahçeli futbolcuları da takımın taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. Sezonu bir hayli iddialı kapatacak olan Fenerbahçe’nin aldığı son galibiyet ise, Göztepe maçı oldu. Bu maçın ardından çok önemli açıklamalarda bulunan sarı lacivertli Ferdi Kadıoğlu’nun yaşı ise, bir hayli merak edilmeye başlandı. İşte Ferdi Kadıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...