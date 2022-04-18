- 18 Nis 2022 - 11:08 G: 18 Nis 2022 - 11:14

İlişkilerinde En Kötü Olan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Uzak Durulması Gereken O Burçlar…

Bazı burcun insanları hem fiziksel hem de dışarıya verdiği izlenim açısından son derece çekici olsa da söz konusu ilişkiye geldiğinde asla katlanılmaz bir hale dönüşebiliyor. Sizde ilişkinlerinde en kötü olan burçları

Bazı burcun insanları hem fiziksel hem de dışarıya verdiği izlenim açısından son derece çekici olsa da söz konusu ilişkiye geldiğinde asla katlanılmaz bir hale dönüşebiliyor. Bu listede tam olarak o burçlardan oluşuyor! Peki, ilişkilerinde en kötü olan burçlar hangisidir? İşte aşkta uzak durulması gereken o burçlar…

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18 Nis 2022 - 11:08 - Burç Haberleri

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