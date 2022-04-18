- 18 Nis 2022 - 12:24 G: 18 Nis 2022 - 12:30

Şarkıcı Edis’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Edis'in 12 Yıllık Sevgilisi Aylin Önce’i Görenler İnanamadı! Aylin Önce Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor…

Bir süre önce şarkıcı Zeynep Bastık ile olan dansı nedeniyle günlerce gündemde kalan şarkıcı Edis’in 12 yıllık bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi ile yollarını ayırdığı iddia edilen şarkıcı Edis, 12 yıl sonra ilişkisine son verdi. Bunun sebebi bir hayli merak edilirken; Edis’in 12 yıllık sevgilisi Aylin Önce’yi görenler, şaşırdı kaldı! İşte detaylar...

Bir süre önce şarkıcı Zeynep Bastık ile olan dansı nedeniyle günlerce gündemde kalan şarkıcı Edis’in 12 yıllık bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi ile yollarını ayırdığı iddia edilen şarkıcı Edis, 12 yıl sonra ilişkisine son verdi. Bunun sebebi bir hayli merak edilirken; Edis’in 12 yıllık sevgilisi Aylin Önce’yi görenler, şaşırdı kaldı! Peki, şarkıcı Edis’in eski sevgilisi Kim? Şarkıcı Edis’in eski sevgilisi Aylin Önce kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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18 Nis 2022 - 12:24 - Magazin

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