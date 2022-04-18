Şarkıcı Edis’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Edis'in 12 Yıllık Sevgilisi Aylin Önce’i Görenler İnanamadı! Aylin Önce Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor…
Bir süre önce şarkıcı Zeynep Bastık ile olan dansı nedeniyle günlerce gündemde kalan şarkıcı Edis’in 12 yıllık bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi ile yollarını ayırdığı iddia edilen şarkıcı Edis, 12 yıl sonra ilişkisine son verdi. Bunun sebebi bir hayli merak edilirken; Edis’in 12 yıllık sevgilisi Aylin Önce’yi görenler, şaşırdı kaldı! İşte detaylar...
Bir süre önce şarkıcı Zeynep Bastık ile olan dansı nedeniyle günlerce gündemde kalan şarkıcı Edis’in 12 yıllık bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi ile yollarını ayırdığı iddia edilen şarkıcı Edis, 12 yıl sonra ilişkisine son verdi. Bunun sebebi bir hayli merak edilirken; Edis’in 12 yıllık sevgilisi Aylin Önce’yi görenler, şaşırdı kaldı! Peki, şarkıcı Edis’in eski sevgilisi Kim? Şarkıcı Edis’in eski sevgilisi Aylin Önce kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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18 Nis 2022 - 12:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.