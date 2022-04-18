Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Can Yücel’i Görenler İnanamadı! Meğer Ünlü Oyuncu Uğur Yücel’in Oğluymuş…
Türkiye’nin yeni dönem dizisi olan Destan, ATV ekranlarındaki yerini bu sezon başında almaya başladı. Destan dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Çolpan Hatun’a hayat veren oyuncu İpek Karapınar ise, bu rolüyle adeta parladı. Bunun ardından dizinin hayranlarının sıkı takibe aldığı isimlerden biri haline dönüşen İpek Karapınar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin yeni dönem dizisi olan Destan, ATV ekranlarındaki yerini bu sezon başında almaya başladı. Destan dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Çolpan Hatun’a hayat veren oyuncu İpek Karapınar ise, bu rolüyle adeta parladı. Bunun ardından dizinin hayranlarının sıkı takibe aldığı isimlerden biri haline dönüşen İpek Karapınar’ın sevgilisinin oyuncu Uğur Yücel’in oğlu olduğunu öğrenenler ise, şaşkınlığını adeta gizleyemedi! Peki, Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi kim? Uğur Yücel’in oğlu Can Yücel kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
18 Nis 2022 - 12:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.