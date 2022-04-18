Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Can Yücel’i Görenler İnanamadı! Meğer Ünlü Oyuncu Uğur Yücel’in Oğluymuş…

Türkiye’nin yeni dönem dizisi olan Destan, ATV ekranlarındaki yerini bu sezon başında almaya başladı. Destan dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Çolpan Hatun’a hayat veren oyuncu İpek Karapınar ise, bu rolüyle adeta parladı. Bunun ardından dizinin hayranlarının sıkı takibe aldığı isimlerden biri haline dönüşen İpek Karapınar’ın sevgilisinin oyuncu Uğur Yücel’in oğlu olduğunu öğrenenler ise, şaşkınlığını adeta gizleyemedi! Peki, Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi kim? Uğur Yücel’in oğlu Can Yücel kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…