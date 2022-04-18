Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Paul Sevdik’i Görenler İnanamadı! Meğer Evlilikten Dönmüşler…
Şimdilerde ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almış olan Üç Kız Kardeş dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Dönüş’e hayat veren ünlü oyuncu Almida Ada, özel yaşamı ile dikkat çekmeye başladı. Geçmişte yakışıklı bir Fransız ile aşk yaşadığı öğrenilen Almila Ada’nın eski sevgilisini görenler gözlerineyse asla inanamadı! İşte detaylar...
Şimdilerde ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almış olan Üç Kız Kardeş dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Dönüş’e hayat veren ünlü oyuncu Almida Ada, özel yaşamı ile dikkat çekmeye başladı. Geçmişte yakışıklı bir Fransız ile aşk yaşadığı öğrenilen Almila Ada’nın eski sevgilisini görenler gözlerineyse asla inanamadı! Peki, Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi kim? Paul Sevdik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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18 Nis 2022 - 12:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.