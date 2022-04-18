Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Paul Sevdik’i Görenler İnanamadı! Meğer Evlilikten Dönmüşler…

Şimdilerde ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almış olan Üç Kız Kardeş dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Dönüş’e hayat veren ünlü oyuncu Almida Ada, özel yaşamı ile dikkat çekmeye başladı. Geçmişte yakışıklı bir Fransız ile aşk yaşadığı öğrenilen Almila Ada’nın eski sevgilisini görenler gözlerineyse asla inanamadı! Peki, Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi kim? Paul Sevdik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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