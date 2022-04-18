Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Binzet’i Gören Duyan İnanamadı! Meğer O Bir Balerinmiş…

TRT1 ekranlarının yeni gözdesi haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde her geçen gün artan bir ilgiyle karşılanmaya başladı. Farklı konusundan çekim mekanlarına kadar her ayrıntısıyla ilgi gören Gönül Dağı dizisinin en çok konuşulanı ise, karakterlerine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncuları oldu. O oyunculardan biri olan ve Gönül Dağı dizisinde amcaoğullarından biri olan Veysel’e hayat veren Semih Ertürk’ün eski sevgilisi ise, akılları adeta baştan aldı! Peki, Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün eski sevgilisi kim? İlayda Binzet kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…

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