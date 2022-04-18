ATV’den Bir Zamanlar Çukurova Kararı Çıktı! Öyle Bir Şeyin Altın İmzasını Attı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Final İptal Olabilir…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova için kanaldan şok bir karar çıktı. Yakın zamanda finale gidecek olan efsane dizilerden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, öyle bir olayın altına imzasını attı ki, ağızlar yarım metre açık kalıyor! Dizinin final kararından dönebileceği de konuşulurken; Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarında fırtına gibi esiyor. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova’nın yakın zamanda final olup; televizyon dünyasının tozlu raflarında yerini alacağı biliniyordu ama dizi dünyasına bir ilke imza atıldı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi final kararından dönecek mi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.