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18 Nis 2022 - 14:36

ATV’den Bir Zamanlar Çukurova Kararı Çıktı! Öyle Bir Şeyin Altın İmzasını Attı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Final İptal Olabilir…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova için kanaldan şok bir karar çıktı. Yakın zamanda finale gidecek olan efsane dizilerden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, öyle bir olayın altına imzasını attı ki, ağızlar yarım metre açık kalıyor! Dizinin final kararından dönebileceği de konuşulurken; Bir Zamanlar Çukurova izleyicisi büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…