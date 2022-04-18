- 18 Nis 2022 - 14:55 G: 18 Nis 2022 - 14:56

Survivor Nisa – Barış – Ogeday Yarışmadan “Kovuldu!” Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu! Dayak Skandalının Perde Arkası…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da diskalifiye kararı üç isim içinde arka arkaya verildi. Nisa, Ogeday ve Barış’ın yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düşerken; mideleri bulandıran bir olayın konseyde konuşulması ellerine valizlerin verilmesine neden oldu! Dayak skandalından hemen sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminden sevgili olarak çıkan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, 7 ay süren bir ilişki yaşamışlar ve ilişkilerini bitirme kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, üç isim neden yarışmadan kovuldu?

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18 Nis 2022 - 14:55 Ankara- Yaşam

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