Survivor Nisa – Barış – Ogeday'a Büyük Ceza! Nisa'ya Dayak Skandalının Perde Arkası…Artık Yoklar! Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da diskalifiye kararı üç isim içinde arka arkaya verildi. Nisa, Ogeday ve Barış’ın yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düşerken; mideleri bulandıran bir olayın konseyde konuşulması ellerine valizlerin verilmesine neden oldu! Dayak skandalından hemen sonra…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminden sevgili olarak çıkan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, 7 ay süren bir ilişki yaşamışlar ve ilişkilerini bitirme kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, üç isim neden yarışmadan kovuldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.