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18 Nis 2022 - 20:54

Survivor Nisa – Barış – Ogeday'a Büyük Ceza! Nisa'ya Dayak Skandalının Perde Arkası…Artık Yoklar! Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da diskalifiye kararı üç isim içinde arka arkaya verildi. Nisa, Ogeday ve Barış’ın yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düşerken; mideleri bulandıran bir olayın konseyde konuşulması ellerine valizlerin verilmesine neden oldu! Dayak skandalından hemen sonra…