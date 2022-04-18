- 18 Nis 2022 - 15:01 G: 18 Nis 2022 - 15:06

Kedi Gibi Uysal Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Uyuyarak Geçiren O Burçlar…

Bazı burcun insanları hareketli sosyal yaşantısına karşın evde geçirdiği her saati uyumak istiyor. Bu listede yer alan burçlar da tam olarak bu özellikleriyle yılın miskinleri seçilmiş bulunuyor! Sizde kedi gibi uysal burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bazı burcun insanları hareketli sosyal yaşantısına karşın evde geçirdiği her saati uyumak istiyor. Bu listede yer alan burçlar da tam olarak bu özellikleriyle yılın miskinleri seçilmiş bulunuyor! Peki, kedi gibi uysal burçlar hangisidir? İşte hayatı uyuyarak geçiren o burçlar…

18 Nis 2022 - 15:01 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İlişkilerinde En Kötü Olan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Uzak Durulması Gereken O Burçlar… mask
İlişkilerinde En Kötü Olan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Uzak Durulması Gereken O Burçlar…
Gizli Sırları Hep İfşa Eden Burçlar Hangisidir? İşte Asla Sır Verilmeyecek O Burçlar… mask
Gizli Sırları Hep İfşa Eden Burçlar Hangisidir? İşte Asla Sır Verilmeyecek O Burçlar…
Her Yaşta Genç Ve Güzel Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliği Hiç Bitmeyen O Burçlar mask
Her Yaşta Genç Ve Güzel Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliği Hiç Bitmeyen O Burçlar
Keçi Gibi İNATÇI Burçlar Hangisidir? İşte Bildiğini Okuyan En İnatçı O Burçlar… mask
Keçi Gibi İNATÇI Burçlar Hangisidir? İşte Bildiğini Okuyan En İnatçı O Burçlar…
Paylaşmayı Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Hep Bana, Hep Bana Diyen O Burçlar... mask
Paylaşmayı Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Hep Bana, Hep Bana Diyen O Burçlar...
Çözülmesi Zor, Esrarengiz Burçlar Hangisidir? İşte Sırlarla Dolu O Burçlar... mask
Çözülmesi Zor, Esrarengiz Burçlar Hangisidir? İşte Sırlarla Dolu O Burçlar...
Şam Şeytanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Cin Fikirli Kandırıkçı O Burçlar... mask
Şam Şeytanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Cin Fikirli Kandırıkçı O Burçlar...
Evlenince Eşini 10 Yaş Gençleştiren Burçlar Hangisidir? İşte Ömre Ömür Katan O Burçlar… mask
Evlenince Eşini 10 Yaş Gençleştiren Burçlar Hangisidir? İşte Ömre Ömür Katan O Burçlar…
En Çok Aldatan Burçlar Hangisidir? İşte Ayak Üstü 40 Tane Yalan Söyleyen O Burçlar mask
En Çok Aldatan Burçlar Hangisidir? İşte Ayak Üstü 40 Tane Yalan Söyleyen O Burçlar
Mavi Gözlü, Sarı Saçlı Çocukları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Bebekleri Olan O Burçlar… mask
Mavi Gözlü, Sarı Saçlı Çocukları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Bebekleri Olan O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kedi Gibi Uysal Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Uyuyarak Geçiren O Burçlar… mask
Kedi Gibi Uysal Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Uyuyarak Geçiren O Burçlar…
Survivor Nisa – Barış – Ogeday Yarışmadan “Kovuldu!” Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu! Dayak Skandalının Perde Arkası… mask
Survivor Nisa – Barış – Ogeday Yarışmadan “Kovuldu!” Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu! Dayak Skandalının Perde Arkası…
ATV’den Bir Zamanlar Çukurova Kararı Çıktı! Öyle Bir Şeyin Altın İmzasını Attı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Final İptal Olabilir… mask
ATV’den Bir Zamanlar Çukurova Kararı Çıktı! Öyle Bir Şeyin Altın İmzasını Attı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Final İptal Olabilir…
Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Binzet’i Gören Duyan İnanamadı! Meğer O Bir Balerinmiş… mask
Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Binzet’i Gören Duyan İnanamadı! Meğer O Bir Balerinmiş…
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı! Ankara 18 Nisan 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı! Ankara 18 Nisan 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Paul Sevdik’i Görenler İnanamadı! Meğer Evlilikten Dönmüşler… mask
Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Paul Sevdik’i Görenler İnanamadı! Meğer Evlilikten Dönmüşler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status