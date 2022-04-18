Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi ile ününe ün katan Uğur Aslan, yeni projesine başladı. Afara isimli bir eğlence programı sunmaya başlayan Uğur Aslan ilk konuklarını da ağırladı. İlk bölümünün ardından adeta fenomen haline gelen Afara programına dair detaylar da televizyon izleyicisini meraklandırmayı başardı! Peki, Afara programı Uğur Aslan hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Afara programı nerede çekiliyor? Afara programına nasıl konuk olunur? İşte, detaylar…



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