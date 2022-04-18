Afara Programı Uğur Aslan Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Afara Programı Nerede Çekiliyor? Afara Programına Nasıl Konuk Olunur?
Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi ile ününe ün katan Uğur Aslan, yeni projesine başladı. Afara isimli bir eğlence programı sunmaya başlayan Uğur Aslan ilk konuklarını da ağırladı. İlk bölümünün ardından adeta fenomen haline gelen Afara programı ile ilgili detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi ile ününe ün katan Uğur Aslan, yeni projesine başladı. Afara isimli bir eğlence programı sunmaya başlayan Uğur Aslan ilk konuklarını da ağırladı. İlk bölümünün ardından adeta fenomen haline gelen Afara programına dair detaylar da televizyon izleyicisini meraklandırmayı başardı! Peki, Afara programı Uğur Aslan hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Afara programı nerede çekiliyor? Afara programına nasıl konuk olunur? İşte, detaylar…
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18 Nis 2022 - 15:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.