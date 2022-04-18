Emekliler Sonunda Bayram Ediyor, Sıkıntıları Gidecek! İlk Kez Bu kadar Zam Görülüyor, Cüzdanlar Dolup Dolup Taşacak! “Para, Para, Para…”

Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerindeki ilk durak olan Ramazan Bayramı gitgide yaklaşırken; emekliler de gözünü kulağını Ankara’ya çevirdi. Bayram ikramiyelerinden bir hayli umutlanan emekliler, ikramiyelerinin ne kadar yatacağını da ne zaman yatacağını da merak eder hale geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar zam alacak? İşte, detaylar…