Emekliler Sonunda Bayram Ediyor, Sıkıntıları Gidecek! İlk Kez Bu kadar Zam Görülüyor, Cüzdanlar Dolup Dolup Taşacak! “Para, Para, Para…”
Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerindeki ilk durak olan Ramazan Bayramı gitgide yaklaşırken; emekliler de gözünü kulağını Ankara’ya çevirdi. Bayram ikramiyelerinden bir hayli umutlanan emekliler, ikramiyelerinin ne kadar yatacağını da ne zaman yatacağını da merak eder hale geldi. İşte detaylar...
Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerindeki ilk durak olan Ramazan Bayramı gitgide yaklaşırken; emekliler de gözünü kulağını Ankara’ya çevirdi. Bayram ikramiyelerinden bir hayli umutlanan emekliler, ikramiyelerinin ne kadar yatacağını da ne zaman yatacağını da merak eder hale geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar zam alacak? İşte, detaylar…
18 Nis 2022 - 15:16 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.