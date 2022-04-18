Hande Erçel Açıldı Saçıldı; Kerem Bürsin’i Bunu Görürse Biter! Beyazlar İçerisinde Nefesleri Kesti; Her Şeyini Ortaya Döktü! “Bu Ne Hal Hande”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, dekolteli kıyafetleriyle nefesleri kesti. Açılıp saçılan güzel isim için binlerce kişi “Kerem Bürsin görse bu halini yıkılır adam” yorumlarında bulundular. Adeta gelinliği andıran bir kıyafet giyerek gündemi sallayan Hande Erçel, göğüs dekoltesiyle alev alev yaktı! İşte milyonlara “Bu ne hal Hande” dedirten o paylaşım…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler tatiline çıkmıştı. İkili tatil dönüşünde el ele görüntülenmiş ve hayranlarını şok etmişlerdi. Uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında Hande Erçel, yeni aşkıyla birlikte olduğu dönemde öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.