Hande Erçel Açıldı Saçıldı; Kerem Bürsin’i Bunu Görürse Biter! Beyazlar İçerisinde Nefesleri Kesti; Her Şeyini Ortaya Döktü! “Bu Ne Hal Hande”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler tatiline çıkmıştı. İkili tatil dönüşünde el ele görüntülenmiş ve hayranlarını şok etmişlerdi. Uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında Hande Erçel, yeni aşkıyla birlikte olduğu dönemde öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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