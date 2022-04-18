TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu”

TRT1 ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlattığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, kısa süre içerisinde iyi bir izlenme payı ile reytinglerin zirvesine oturmayı da başardı. Bu başarıyı elde etmişken, geçtiğimiz sezon Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon sonunda finale gitmesi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için de final çanlarını çaldırdı. Seyircisinin büyük bir dikkatle takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin akıbeti de bu soruların üzerine ortaya çıktı! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bitiyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…