A101 iPhone 13 Pro’da Şok İndirim Yaptı! Bu Fiyat Talep Rekorunu Kıracak! 101 iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar? iPhone 13 Geliyor Mu?

Bir süredir fiyatları ile cep yakan iPhone modelleri için A101 marketlerinden beklenmedik bir indirim hamlesi geliyor. Bu hafta hem iPhone 13’lerde hem de İphone 13 Pro’larda indirime gidecek olan A101 marketleri, fiyatları adeta dibe çekiyor! Peki, A101 iPhone 13 fiyatları ne kadar? A101 iPhone 13 ne zaman geliyor? iPhone 13 geliyor mu? İşte, tüm detaylar…