A101 iPhone 13 Pro’da Şok İndirim Yaptı! Bu Fiyat Talep Rekorunu Kıracak! 101 iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar? iPhone 13 Geliyor Mu?
Bir süredir fiyatları ile cep yakan iPhone modelleri için A101 marketlerinden beklenmedik bir indirim hamlesi geliyor. Bu hafta hem iPhone 13’lerde hem de İphone 13 Pro’larda indirime gidecek olan A101 marketleri, fiyatları adeta dibe çekiyor. İşte A101 ve İphone fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar...
Bir süredir fiyatları ile cep yakan iPhone modelleri için A101 marketlerinden beklenmedik bir indirim hamlesi geliyor. Bu hafta hem iPhone 13’lerde hem de İphone 13 Pro’larda indirime gidecek olan A101 marketleri, fiyatları adeta dibe çekiyor! Peki, A101 iPhone 13 fiyatları ne kadar? A101 iPhone 13 ne zaman geliyor? iPhone 13 geliyor mu? İşte, tüm detaylar…
26 Nis 2022 - 21:01 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.