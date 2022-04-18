- 18 Nis 2022 - 20:40

Tarım Kredi Resmen Çıldırdı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 35 TL, 69 TL, 99 TL, 145 TL'ye Düştü! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık”

Her zaman uygun fiyatlı satışları ile öne çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirimli ürün sayısını da artırdı. Ayçiçek yağlarının yanı sıra temel gıda ürünlerinde de indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu kez kırmızı et fiyatlarını dibe çekti! İşte detaylar...

Her zaman uygun fiyatlı satışları ile öne çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte indirimli ürün sayısını da artırdı. Ayçiçek yağlarının yanı sıra temel gıda ürünlerinde de indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu kez kırmızı et fiyatlarını dibe çekti! Peki, TMO marka ayçiçek yağı 5 litre ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi kırmızı et kg ne kadar? İşte, detaylar…

Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları
Ayçiçek Yağı 1 LT:35.90 TL
Ayçiçek Yağı 2 LT:69.90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 2 LT:63.90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 5 Kg: 145.90 TL
Tarım Kredi Ramazan Paketi: 169 TL
Anadolu Nohut 1 Kg: 17.90 TL
Anadolu Osmancık Prinç : 13.90 TL
Anadolu Osmancık Prinç 2.5 KG : 35.50 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur: 8.55 TL
Anadolu Kuru Fasulye: 25.00 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek: 18.15 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek 2.5 KG: 48.90 TL
Anadolu Patlatmalık Mısır: 9.30 TL
Anadolu Tel Şehriye: 4.90 TL
Anadolu Arpa Şehriye: 4.15 TL
Anadolu Burgu Makarna: 4.15 TL
Anadolu Uzun Makarna: 4.15 TL
Anadolu Spagetli Makarna: 4.15 TL
Domates Salçası 1.6 Kg:29.90 TL
Kuru Soğan: 3.50 TL
Patates: 5.95 TL
Türk Şeker 5 Kg: 55.50 TL
Anadolu Özel Amaçlı Buğday Unu 10 KG: 80.90 TL
Anadolu Özel Amaçlı Buğday Unu 5 KG: 45.00 TL
Dana Kıyma : 83.00 TL
Dana Kuşbaşı: 92.00 TL
Tavuk Sarma : 44.90 TL
Tavuk Baget: 41.90 TL
Tavuk But: 33.90 TL
Tavuk But Kalçalı: 33.90 TL
Tavuk Kanat: 43.90 TL
Tavuk Fileto: 55.00 TL
Tavuk Göğüs: 33.90 TL
Köy Tav Ördek: 99.90 TL

18 Nis 2022 - 20:40 - Yaşam

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