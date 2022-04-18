Müge Anlı’ya Bir de Burdan Bakın! Ama Türkiye’nin Değil, Azerbaycan’ın! Görenler Donakalıyor, Gözlerden Çok Uzak Tutuluyor! Saklı Gerçek…

Türkiye’nin en güvenilir ekran ismi olarak nitelendirilen Müge Anlı’ya hiç beklenmedik bir bölgeden rakip çıktı. Hem tarzı ile hem de görünüşü ile Müge Anlı’ya çok benzeyen Hoşkedem Hidayetkızı, elde ettiği başarılar ile de hem Azeri hem de Türk basının gündemine bomba gibi düştü. Hoşkedem Hidayetkızı’nın paylaşımlarını görenler ise, dünyaca ünlü sunucuyu beğeni yağmuruna tutmadan geçemedi! Peki, Azerbaycan’ın Müge Anlısı kim? Azerbaycanlı Hoşkedem Hidayetkızı kimdir, mesleği ne, sunduğu programın adı ne? İşte, detaylar…

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