- 18 Nis 2022 - 17:16

Müge Anlı’ya Bir de Burdan Bakın! Ama Türkiye’nin Değil, Azerbaycan’ın! Görenler Donakalıyor, Gözlerden Çok Uzak Tutuluyor! Saklı Gerçek…

Türkiye’nin en güvenilir ekran ismi olarak nitelendirilen Müge Anlı’ya hiç beklenmedik bir bölgeden rakip çıktı. Hem tarzı ile hem de görünüşü ile Müge Anlı’ya çok benzeyen Hoşkedem Hidayetkızı, elde ettiği başarılar ile de hem Azeri hem de Türk basının gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Türkiye’nin en güvenilir ekran ismi olarak nitelendirilen Müge Anlı’ya hiç beklenmedik bir bölgeden rakip çıktı. Hem tarzı ile hem de görünüşü ile Müge Anlı’ya çok benzeyen Hoşkedem Hidayetkızı, elde ettiği başarılar ile de hem Azeri hem de Türk basının gündemine bomba gibi düştü. Hoşkedem Hidayetkızı’nın paylaşımlarını görenler ise, dünyaca ünlü sunucuyu beğeni yağmuruna tutmadan geçemedi! Peki, Azerbaycan’ın Müge Anlısı kim? Azerbaycanlı Hoşkedem Hidayetkızı kimdir, mesleği ne, sunduğu programın adı ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

18 Nis 2022 - 17:16 - Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı'nın Sır Gibi Sakladığı Esrarengiz Aşkı Ortaya Çıktı! Baş Başa Görüntüleri Ortaya Çıktı! Meğer Sinan Akçil… mask
Müge Anlı'nın Sır Gibi Sakladığı Esrarengiz Aşkı Ortaya Çıktı! Baş Başa Görüntüleri Ortaya Çıktı! Meğer Sinan Akçil…
Müge Anlı’da Şok Eden Rezil Olay! Baba Oğul Bir Olup Kadınların… Müge Anlı’dan Sinirden Konuşmaz Hale Geldi! “Utanının Yaptıklarınızdan!” mask
Müge Anlı’da Şok Eden Rezil Olay! Baba Oğul Bir Olup Kadınların… Müge Anlı’dan Sinirden Konuşmaz Hale Geldi! “Utanının Yaptıklarınızdan!”
Kurtlar Vadisi Dizisinin Meral’i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Laz Ziya’nın Biricik Kızıydı; Son Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Meral’i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Laz Ziya’nın Biricik Kızıydı; Son Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Müge Anlı'da Şaşkına Çeviren Olayı! İzleyenlerin Aklı Durdu... Gözünün Yaşına Bakmadı! Hem Evli, Hem 3 Çocuklu… mask
Müge Anlı'da Şaşkına Çeviren Olayı! İzleyenlerin Aklı Durdu... Gözünün Yaşına Bakmadı! Hem Evli, Hem 3 Çocuklu…
Müge Anlı'da Herkesi Şaşırtan Olay! Mehmet Genç hiç tanımadığı bir kadına servet döktü, Araba, Para, ev... mask
Müge Anlı'da Herkesi Şaşırtan Olay! Mehmet Genç hiç tanımadığı bir kadına servet döktü, Araba, Para, ev...
Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! mask
Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok!
Müge Anlı’dan Şok Eden İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?” mask
Müge Anlı’dan Şok Eden İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?”
Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?” mask
Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?”
Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Darbe! Programı İfşa Etti, Olayların Perde Arkasını Araladı! Ağır Sözleri Şaşkınlık Yarattı… mask
Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Darbe! Programı İfşa Etti, Olayların Perde Arkasını Araladı! Ağır Sözleri Şaşkınlık Yarattı…
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Teşkilat Dizisinde Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Saçlarını Yolup Çılgına Döndü! Başrol Oyuncusuna Çok Büyük Tepki… “Neler Yapıyorsun?” mask
Teşkilat Dizisinde Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Saçlarını Yolup Çılgına Döndü! Başrol Oyuncusuna Çok Büyük Tepki… “Neler Yapıyorsun?”
Müge Anlı’ya Bir de Burdan Bakın! Ama Türkiye’nin Değil, Azerbaycan’ın! Görenler Donakalıyor, Gözlerden Çok Uzak Tutuluyor! Saklı Gerçek… mask
Müge Anlı’ya Bir de Burdan Bakın! Ama Türkiye’nin Değil, Azerbaycan’ın! Görenler Donakalıyor, Gözlerden Çok Uzak Tutuluyor! Saklı Gerçek…
Tarım Kredi Resmen Çıldırdı! Yağ Fiyatlarında Öyle Bir İndirime Gidiliyor Ki; Akıl Durduracak! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık” mask
Tarım Kredi Resmen Çıldırdı! Yağ Fiyatlarında Öyle Bir İndirime Gidiliyor Ki; Akıl Durduracak! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık”
A101 iPhone 13 Pro’da Öyle Bir İndirim Yaptı Ki; Talep Tüm Mağazaları Yıkacak Ölçütte! A101 iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar? iPhone 13 Geliyor Mu? mask
A101 iPhone 13 Pro’da Öyle Bir İndirim Yaptı Ki; Talep Tüm Mağazaları Yıkacak Ölçütte! A101 iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar? iPhone 13 Geliyor Mu?
TRT1’de Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Alparslan Büyük Selçuklu Bitiyor Mu? Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok” mask
TRT1’de Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Alparslan Büyük Selçuklu Bitiyor Mu? Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok”
Emekliler Sonunda Bayram Ediyor, Sıkıntıları Gidecek! İlk Kez Bu kadar Zam Görülüyor, Cüzdanlar Dolup Dolup Taşacak! “Para, Para, Para…” mask
Emekliler Sonunda Bayram Ediyor, Sıkıntıları Gidecek! İlk Kez Bu kadar Zam Görülüyor, Cüzdanlar Dolup Dolup Taşacak! “Para, Para, Para…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status