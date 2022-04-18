Survivor All Star’da Eleme Potasına Bugün Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dokunulmazlık İfşa Edildi! Yağmur Mu, Seda MI, Sude Mi?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ifşalar dur durak bilmeden devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son dokunulmazlık oyunun ifşa edilmesi şok etti. Öyle bir isim eleme potasına gitti ki, taş üstünde taş kalmayacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanın yükseldiği Survivor All Star’da Barış ve Nisa’nın şiddet olayı ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise son dokunulmazlık oyununun kazananı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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18 Nis 2022 - 20:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.