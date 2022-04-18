- 18 Nis 2022 - 20:52

Survivor All Star’da Eleme Potasına Bugün Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dokunulmazlık İfşa Edildi! Yağmur Mu, Seda MI, Sude Mi?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ifşalar dur durak bilmeden devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son dokunulmazlık oyunun ifşa edilmesi şok etti. Öyle bir isim eleme potasına gitti ki, taş üstünde taş kalmayacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanın yükseldiği Survivor All Star’da Barış ve Nisa’nın şiddet olayı ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise son dokunulmazlık oyununun kazananı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Nis 2022 - 20:52 - Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Nisa İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi? mask
Survivor’da Nisa İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir? mask
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?
Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle… mask
Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle…
Survivor Nisa – Barış – Ogeday Yarışmadan “Kovuldu!” Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu! Dayak Skandalının Perde Arkası… mask
Survivor Nisa – Barış – Ogeday Yarışmadan “Kovuldu!” Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu! Dayak Skandalının Perde Arkası…
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor" Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!” mask
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor" Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!”
Survivor Nisa'dan Büyük Oyun! Resmen Adayı Birbirine Kattı, Ortaya Çıktı! Elenebilir, Acun Ilıcalı Delirecek! Milyonlar "Çirkef" Diyor! mask
Survivor Nisa'dan Büyük Oyun! Resmen Adayı Birbirine Kattı, Ortaya Çıktı! Elenebilir, Acun Ilıcalı Delirecek! Milyonlar "Çirkef" Diyor!
Survivor Ogeday'a Hayatının En Büyük Darbesi! Ağır Kullanılmış, Adadan Gidebilir! Öyle Bir Yasa Girdi ki, Ne Yürüyor, Ne Koşuyor! mask
Survivor Ogeday'a Hayatının En Büyük Darbesi! Ağır Kullanılmış, Adadan Gidebilir! Öyle Bir Yasa Girdi ki, Ne Yürüyor, Ne Koşuyor!
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Kariyeri Bitiyor! Artık Adada Göremeyeceksiniz... Kariyeri Bitiyor! Herkes Linç Ediyor! Küfürler, Hakaretler Havada Uçuşuyor! İlk Elemede Gidecek... mask
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Kariyeri Bitiyor! Artık Adada Göremeyeceksiniz... Kariyeri Bitiyor! Herkes Linç Ediyor! Küfürler, Hakaretler Havada Uçuşuyor! İlk Elemede Gidecek...
Survivor'da Aşk Bombası Patladı! Ortalık Karıştı, DarmaDuman! Saç Baş Giriyordu, Öpüşme Videoları Çıkmıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Aşk Bombası Patladı! Ortalık Karıştı, DarmaDuman! Saç Baş Giriyordu, Öpüşme Videoları Çıkmıştı! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Binzet’i Gören Duyan İnanamadı! Meğer O Bir Balerinmiş… mask
Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İlayda Binzet’i Gören Duyan İnanamadı! Meğer O Bir Balerinmiş…
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Can Yücel’i Görenler İnanamadı! Meğer Ünlü Oyuncu Uğur Yücel’in Oğluymuş… mask
Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Can Yücel’i Görenler İnanamadı! Meğer Ünlü Oyuncu Uğur Yücel’in Oğluymuş…
Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Paul Sevdik’i Görenler İnanamadı! Meğer Evlilikten Dönmüşler… mask
Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Paul Sevdik’i Görenler İnanamadı! Meğer Evlilikten Dönmüşler…
Şarkıcı Edis’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Edis'in 12 Yıllık Sevgilisi Aylin Önce’i Görenler İnanamadı! Aylin Önce Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor… mask
Şarkıcı Edis’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Edis'in 12 Yıllık Sevgilisi Aylin Önce’i Görenler İnanamadı! Aylin Önce Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor…
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor! mask
EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor!
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
Mehmet Ali Erbil Yeni Projesinin Yayın Tarihi Açıkladı! Tekrar Ekranlara Geri Dönüyor... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil Yeni Projesinin Yayın Tarihi Açıkladı! Tekrar Ekranlara Geri Dönüyor... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor? mask
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Bakın Kaç Yaşında? Sera Vrij Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor?
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Gören Duyan İnanmadı! Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Gören Duyan İnanmadı! Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Bakın Kaç Yaşında! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Mesut Özil İle Arasında Ki Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu” mask
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu”
Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü! mask
Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü!
Tarım Kredi Resmen Çıldırdı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 35 TL, 69 TL, 99 TL, 145 TL'ye Düştü! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık” mask
Tarım Kredi Resmen Çıldırdı! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 35 TL, 69 TL, 99 TL, 145 TL'ye Düştü! Böyle Fiyat Ne Görüldü Ne Duyuldu… “Yok Artık”
Şarkıcı Doğuş'un Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaşdı! Müge Anlı’ya Bir de Azerbaycan'dan Bakın! Hoşkedem Hidayetkızı Kimdir, Mesleği Nedir? mask
Şarkıcı Doğuş'un Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaşdı! Müge Anlı’ya Bir de Azerbaycan'dan Bakın! Hoşkedem Hidayetkızı Kimdir, Mesleği Nedir?
A101 iPhone 13 Pro’da Öyle Bir İndirim Yaptı Ki; Talep Tüm Mağazaları Yıkacak Ölçütte! A101 iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar? iPhone 13 Geliyor Mu? mask
A101 iPhone 13 Pro’da Öyle Bir İndirim Yaptı Ki; Talep Tüm Mağazaları Yıkacak Ölçütte! A101 iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar? iPhone 13 Geliyor Mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status