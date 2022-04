Anasayfa/

18 Nis 2022 - 20:52

Survivor All Star’da Eleme Potasına Bugün Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dokunulmazlık İfşa Edildi! Yağmur Mu, Seda MI, Sude Mi?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ifşalar dur durak bilmeden devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son dokunulmazlık oyunun ifşa edilmesi şok etti. Öyle bir isim eleme potasına gitti ki, taş üstünde taş kalmayacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…