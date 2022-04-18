Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü!
Yayınlandığı günün adeta reyting canavarı olan Teşkilat dizisinde işler sarpa sarmaya başladı. Derin bir kahramanlık öyküsü ile seyircisinin karşısına çıkan ve iki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde yaşananlar adeta seyirciyi çileden çıkardı. İşte detaylar...
Yayınlandığı günün adeta reyting canavarı olan Teşkilat dizisinde işler sarpa sarmaya başladı. Derin bir kahramanlık öyküsü ile seyircisinin karşısına çıkan ve iki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde yaşananlar adeta seyirciyi çileden çıkardı. Başrol isimlerinden birini hedefine alan Teşkilat izleyicisi, o isme tepki üstüne tepki gösterdi! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin tepki alan başrol oyuncusu kim? İşte, detaylar…
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18 Nis 2022 - 20:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.