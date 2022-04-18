- 18 Nis 2022 - 17:17

Teşkilat Dizisinde Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Saçlarını Yolup Çılgına Döndü! Başrol Oyuncusuna Çok Büyük Tepki… “Neler Yapıyorsun?”

Yayınlandığı günün adeta reyting canavarı olan Teşkilat dizisinde işler sarpa sarmaya başladı. Derin bir kahramanlık öyküsü ile seyircisinin karşısına çıkan ve iki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde yaşananlar adeta seyirciyi çileden çıkardı. İşte detaylar...

Yayınlandığı günün adeta reyting canavarı olan Teşkilat dizisinde işler sarpa sarmaya başladı. Derin bir kahramanlık öyküsü ile seyircisinin karşısına çıkan ve iki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümünde yaşananlar adeta seyirciyi çileden çıkardı. Başrol isimlerinden birini hedefine alan Teşkilat izleyicisi, o isme tepki üstüne tepki gösterdi! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin tepki alan başrol oyuncusu kim? İşte, detaylar…

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18 Nis 2022 - 17:17 - Dizi Haberleri

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