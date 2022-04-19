Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 19 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyine daha adım atmak için toplanıyor. Birbirinden çok sevilen isimlerin eleme potasına girdiği Survivor All-Star 2022 yarışmasında kimin eleneceği konusunda nefesler tutulurken; o isim de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor! Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 19 Nisan hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

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