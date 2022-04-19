Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 19 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyine daha adım atmak için toplanıyor. Birbirinden çok sevilen isimlerin eleme potasına girdiği Survivor All-Star 2022 yarışmasında kimin eleneceği konusunda nefesler tutulurken; o isim de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. İşte Survivor All Star ile ilgili son detaylar...
Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyine daha adım atmak için toplanıyor. Birbirinden çok sevilen isimlerin eleme potasına girdiği Survivor All-Star 2022 yarışmasında kimin eleneceği konusunda nefesler tutulurken; o isim de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor! Peki, Survivor All Star'da kim elendi? Survivor 19 Nisan hangi yarışmacı gitti? SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 08:49 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.