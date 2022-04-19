Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? 15 Yaş Büyük Atilla Bingöl’ü Görenler İnanamadı! Meğer Tanınan İş İnsanı…

TRT1 ekranlarından yayınlanan ve televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği dizilerden biri olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar Ramazan ve Asuman aşkına odaklandı. Asuman’a hayat veren genç oyuncu Hazal Çağlar’ı öne çıkaran bu durum, ünlü ismin özel yaşamını da merak ettirdi. Ramazan ile çok yakıştırılan Asuman’a hayat veren Hazal Çağlar’ın asıl aşkını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’ın sevgilisi kim? Hazal Çağlar’ın sevgilisi Atilla Bingöl kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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