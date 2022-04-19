Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? 15 Yaş Büyük Atilla Bingöl’ü Görenler İnanamadı! Meğer Tanınan İş İnsanı…
TRT1 ekranlarından yayınlanan ve televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği dizilerden biri olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar Ramazan ve Asuman aşkına odaklandı. Asuman’a hayat veren genç oyuncu Hazal Çağlar’ı öne çıkaran bu durum, ünlü ismin özel yaşamını da merak ettirdi. İşte Hazal Çağlar ve sevgilisi ile ilgili detaylar...
TRT1 ekranlarından yayınlanan ve televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği dizilerden biri olan Gönül Dağı dizisi, şu sıralar Ramazan ve Asuman aşkına odaklandı. Asuman’a hayat veren genç oyuncu Hazal Çağlar’ı öne çıkaran bu durum, ünlü ismin özel yaşamını da merak ettirdi. Ramazan ile çok yakıştırılan Asuman’a hayat veren Hazal Çağlar’ın asıl aşkını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’ın sevgilisi kim? Hazal Çağlar’ın sevgilisi Atilla Bingöl kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 08:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.