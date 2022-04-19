Survivor Ardahan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Tuğçe Ergişi Görenler İnanamadı! Meğer İşte Benim Stilim’de Yarışmacıymış…
TV8 ekranlarından yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Ardahan Uzakbaş, geçtiğimiz haftalarda Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışa SMS oylaması ile veda etmişti. Bu vedanın ardından Ardahan Uzakbaş’ı sıkı takibe alan destekçileri için merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarından yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Ardahan Uzakbaş, geçtiğimiz haftalarda Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışa SMS oylaması ile veda etmişti. Bu vedanın ardından Ardahan Uzakbaş’ı sıkı takibe alan destekçileri, ünlü ismin eski sevgilisini görünce adeta şaşkınlıktan küçük dilini yuttu! Peki, Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi kim çıktı? Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi Tuğçe Ergişi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.