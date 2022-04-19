- 19 Nis 2022 - 09:00 G: 19 Nis 2022 - 09:04

Survivor Ardahan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Tuğçe Ergişi Görenler İnanamadı! Meğer İşte Benim Stilim’de Yarışmacıymış…

TV8 ekranlarından yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Ardahan Uzakbaş, geçtiğimiz haftalarda Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışa SMS oylaması ile veda etmişti. Bu vedanın ardından Ardahan Uzakbaş’ı sıkı takibe alan destekçileri için merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarından yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Ardahan Uzakbaş, geçtiğimiz haftalarda Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışa SMS oylaması ile veda etmişti. Bu vedanın ardından Ardahan Uzakbaş’ı sıkı takibe alan destekçileri, ünlü ismin eski sevgilisini görünce adeta şaşkınlıktan küçük dilini yuttu! Peki, Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi kim çıktı? Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi Tuğçe Ergişi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

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19 Nis 2022 - 09:00 - Magazin

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