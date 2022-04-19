Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Ali Osman Çiçek’i Görenler İnanamadı! Meğer O Bir Doktormuş…
ATV ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi ile yıldızı iyice parlamaya başlayan Damla Colbay, dizide canlandırdığı Sare karakteri ile seyircinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen Damla Colbay’ın özel yaşamı da bir hayli merak edilir hale geldi. İşte Damla Colbay ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
ATV ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi ile yıldızı iyice parlamaya başlayan Damla Colbay, dizide canlandırdığı Sare karakteri ile seyircinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen Damla Colbay’ın özel yaşamı da bir hayli merak edilir hale geldi. Öte yandan Damla Colbay’ın sevgilisini görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın sevgilisi kim? Damla Colbay’ın sevgilisi Ali Osman Çiçek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.