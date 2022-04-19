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19 Nis 2022 - 09:04

Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Ali Osman Çiçek’i Görenler İnanamadı! Meğer O Bir Doktormuş…

ATV ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi ile yıldızı iyice parlamaya başlayan Damla Colbay, dizide canlandırdığı Sare karakteri ile seyircinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen Damla Colbay’ın özel yaşamı da bir hayli merak edilir hale geldi. İşte Damla Colbay ile ilgili merak edilen tüm detaylar...