- 22 Nis 2022 - 19:02 G: 22 Nis 2022 - 19:03

Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… Acun Medya Affetmedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında sunucu olarak yer alan Murat Özarı’nın kovulduğu iddia edildi! Nisa – Barış kavgasında şok sözlere yer veren Özarı, “Yazıklar olsun” yorumunu binlerce kez aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor Nisa Bölükbaşı, Gönüllüler takımını teselli eden Barış Murat Yağcı için bir anda “Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor” ifadesine yer vermişti. Yağcı’nın kendisini dövüp dövmediğini soran Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’ndan “Birkaç kez el kaldırdı, odaya kilitleyip evden gittiği de oldu” sözlerine yer vermişti. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında Murat Özarı, öyle bir açıklamada bulundu ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Nis 2022 - 19:02 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem…
Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var! mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var!
Survivor Ekstra Programına Semih Öztürk Geri Dönüyor! O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı! mask
Survivor Ekstra Programına Semih Öztürk Geri Dönüyor! O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!
Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!” mask
Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!”
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
Survivor Nagihan Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti, Devam Etmeyi Kabul Edemedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti, Devam Etmeyi Kabul Edemedi! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor Mert Öcal'ın Biricik Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı… mask
Survivor Mert Öcal'ın Biricik Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü; Kalemi Kırıldı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü; Kalemi Kırıldı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimin Suçunu Üstlendiği İfşa Edildi! Cinayet İşlediği Düşünülüyordu; O İsim İçin Hayatından Vazgeçti! Ilgaz’da Değil, Yekta’da… mask
Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimin Suçunu Üstlendiği İfşa Edildi! Cinayet İşlediği Düşünülüyordu; O İsim İçin Hayatından Vazgeçti! Ilgaz’da Değil, Yekta’da…
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem…
Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var! mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var!
Masterchef Mehmet Şef Yolun Sonuna Geldi! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor… mask
Masterchef Mehmet Şef Yolun Sonuna Geldi! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…
Sadakatsiz Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Ölümler Arka Arkaya Geliyor; Akıl Beyin Kalmadı! Derin, Asya, Volkan… Kanal D Kararını Verdi! mask
Sadakatsiz Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Ölümler Arka Arkaya Geliyor; Akıl Beyin Kalmadı! Derin, Asya, Volkan… Kanal D Kararını Verdi!
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Dibe İnecek! İşte LPG, Motorin ve Benzin Güncel Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Dibe İnecek! İşte LPG, Motorin ve Benzin Güncel Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status