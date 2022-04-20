Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya Affetmedi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında sunucu olarak yer alan Murat Özarı’nın kovulduğu iddia edildi! Nisa – Barış kavgasında şok sözlere yer veren Özarı, “Yazıklar olsun” yorumunu binlerce kez aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor Nisa Bölükbaşı, Gönüllüler takımını teselli eden Barış Murat Yağcı için bir anda “Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor” ifadesine yer vermişti. Yağcı’nın kendisini dövüp dövmediğini soran Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’ndan “Birkaç kez el kaldırdı, odaya kilitleyip evden gittiği de oldu” sözlerine yer vermişti. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında Murat Özarı, öyle bir açıklamada bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.