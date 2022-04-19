- 19 Nis 2022 - 09:26 G: 19 Nis 2022 - 09:29

Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya İşini Bitirdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında sunucu olarak yer alan Murat Özarı’nın kovulduğu iddia edildi! Nisa – Barış kavgasında şok sözlere yer veren Özarı, “Yazıklar olsun” yorumunu binlerce kez aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor Nisa Bölükbaşı, Gönüllüler takımını teselli eden Barış Murat Yağcı için bir anda “Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor” ifadesine yer vermişti. Yağcı’nın kendisini dövüp dövmediğini soran Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’ndan “Birkaç kez el kaldırdı, odaya kilitleyip evden gittiği de oldu” sözlerine yer vermişti. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında Murat Özarı, öyle bir açıklamada bulundu ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Nis 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 19 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 19 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Survivor Evrim Yokluk Adasında Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Evrim Yokluk Adasında Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Döktü! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu! mask
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Döktü! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!
Survivor All Star Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Tüm Sırrı Devre Dışı Bıraktı! Nisa, Ogeday, Atakan, Ayşe, Adem… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Tüm Sırrı Devre Dışı Bıraktı! Nisa, Ogeday, Atakan, Ayşe, Adem… “Yok Artık!”
Survivor Nisa – Barış – Ogeday'a Büyük Ceza! Nisa'ya Dayak Skandalının Perde Arkası…Artık Yoklar! Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu! mask
Survivor Nisa – Barış – Ogeday'a Büyük Ceza! Nisa'ya Dayak Skandalının Perde Arkası…Artık Yoklar! Ellerine Valizleri Verildi; Mideler Alt Üst Oldu!
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir? mask
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle… mask
Survivor Yiğit Poyraz’ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Ayşe Yüksel Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sosyal Medya Sallanıyor; Meğer O İsimle…
Survivor All Star’da Eleme Potasına Bugün Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dokunulmazlık İfşa Edildi! Yağmur Mu, Seda MI, Sude Mi? mask
Survivor All Star’da Eleme Potasına Bugün Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Son Dokunulmazlık İfşa Edildi! Yağmur Mu, Seda MI, Sude Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya İşini Bitirdi! mask
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya İşini Bitirdi!
Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Ali Osman Çiçek’i Görenler İnanamadı! Meğer O Bir Doktormuş… mask
Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Ali Osman Çiçek’i Görenler İnanamadı! Meğer O Bir Doktormuş…
Survivor Ardahan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Tuğçe Ergişi Görenler İnanamadı! Meğer İşte Benim Stilim’de Yarışmacıymış… mask
Survivor Ardahan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Tuğçe Ergişi Görenler İnanamadı! Meğer İşte Benim Stilim’de Yarışmacıymış…
Kasaba Doktoru’nun Ömer’i Deniz Can Aktaş’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Hafsanur Sancaktutan’ı Görenler İnanamadı! Meğer Son Yaz Dizisinin Yıldızıymış… mask
Kasaba Doktoru’nun Ömer’i Deniz Can Aktaş’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Hafsanur Sancaktutan’ı Görenler İnanamadı! Meğer Son Yaz Dizisinin Yıldızıymış…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? 15 Yaş Büyük Atilla Bingöl’ü Görenler İnanamadı! Meğer Tanınan İş İnsanı… mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar’ın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? 15 Yaş Büyük Atilla Bingöl’ü Görenler İnanamadı! Meğer Tanınan İş İnsanı…
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 19 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Kim Elendi? Survivor 19 Nisan Hangi Yarışmacı Gitti? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status