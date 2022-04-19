Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Medya İşini Bitirdi!

Survivor Nisa Bölükbaşı, Gönüllüler takımını teselli eden Barış Murat Yağcı için bir anda “Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor” ifadesine yer vermişti. Yağcı’nın kendisini dövüp dövmediğini soran Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’ndan “Birkaç kez el kaldırdı, odaya kilitleyip evden gittiği de oldu” sözlerine yer vermişti. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında Murat Özarı, öyle bir açıklamada bulundu ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!