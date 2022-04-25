- 25 Nis 2022 - 21:13

Survivor Ekstra’dan Murat Özarı'ın İlişiği Kesildi! Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… Acun Medya Affetmedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında sunucu olarak yer alan Murat Özarı’nın kovulduğu iddia edildi! Nisa – Barış kavgasında şok sözlere yer veren Özarı, “Yazıklar olsun” yorumunu binlerce kez aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor Nisa Bölükbaşı, Gönüllüler takımını teselli eden Barış Murat Yağcı için bir anda “Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor” ifadesine yer vermişti. Yağcı’nın kendisini dövüp dövmediğini soran Acun Ilıcalı ise Nisa Bölükbaşı’ndan “Birkaç kez el kaldırdı, odaya kilitleyip evden gittiği de oldu” sözlerine yer vermişti. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında Murat Özarı, öyle bir açıklamada bulundu ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Nis 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Survivor Tarihinin En Büyük Cezası Kesildi! Nagihan İptal, Tamamen Bitti! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… "Bu İşi Elemeye Kadar Gider" mask
Survivor Tarihinin En Büyük Cezası Kesildi! Nagihan İptal, Tamamen Bitti! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… "Bu İşi Elemeye Kadar Gider"
Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı! mask
Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!
Survivor'da 8,7 Şiddetinde Mert Öcal Depremi! Acun Ilıcalı'yı Sildi, Attı! Büyük Rest... Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı… mask
Survivor'da 8,7 Şiddetinde Mert Öcal Depremi! Acun Ilıcalı'yı Sildi, Attı! Büyük Rest... Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…
Acun Ilıcalı'dan Yarışmacılara Büyük Darbe Geldi! Nisa, Adem ve Barış... Hiç Acımadı! TV8, TV8 Olalı Böyle Bir Olay Yaşanmadı! Yarışmacılar Resmen Bitti... mask
Acun Ilıcalı'dan Yarışmacılara Büyük Darbe Geldi! Nisa, Adem ve Barış... Hiç Acımadı! TV8, TV8 Olalı Böyle Bir Olay Yaşanmadı! Yarışmacılar Resmen Bitti...
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!” mask
Survivor Barış’ın Hayatı Bitti; Üzeri Karalandı! Acun Ilıcalı’nın Kolundan Tuttuğu Gibi Evine Göndermesine Ramak Var! “Barış Murat Şovcu!”
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak… mask
Survivor All Star Yarışmasındaki 3. Dokunulmazlık Kazananı İfşa Edildi! Eleme Potasında Sude ve Ayşe Şoku! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olacak…
Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!” mask
Survivor Evrim Yarışmadan Gönderildi! O İsim Araya Girince; Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Eline Valizi Sıkıştırıldı… “Yolun Açık Olsun!”
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor… mask
Survivor All Star’da Şampiyonluğa Veda Eden İsimler Ortaya Çıktı! Acun Medya Yıkılıyor; Gözden Çıkarıldılar! O İsimler Gidiyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Yargı Dizisinde Deprem Üstüne Deprem! Tüm Dengeler Değişti, Engin Geliyor! “Mümkün Değil” Denilmişti; Kıyamet Kopacak! Senarist Sözleşmeleri İmzaladı! Neler Oluyor Neler… mask
Yargı Dizisinde Deprem Üstüne Deprem! Tüm Dengeler Değişti, Engin Geliyor! “Mümkün Değil” Denilmişti; Kıyamet Kopacak! Senarist Sözleşmeleri İmzaladı! Neler Oluyor Neler…
Camdaki Kız Sedat Bitti, Dizi Bitiyor! Bu Karar Seyirciyi Çıldırtıp, Deliye Döndürecek! Evli Hayri’yle Nalan İmam Nikahı Kıyıyor! Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!” mask
Camdaki Kız Sedat Bitti, Dizi Bitiyor! Bu Karar Seyirciyi Çıldırtıp, Deliye Döndürecek! Evli Hayri’yle Nalan İmam Nikahı Kıyıyor! Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!”
Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı! mask
Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Survivor Tarihinin En Büyük Cezası Kesildi! Nagihan İptal, Tamamen Bitti! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… "Bu İşi Elemeye Kadar Gider" mask
Survivor Tarihinin En Büyük Cezası Kesildi! Nagihan İptal, Tamamen Bitti! Acun Ilıcalı Gözünün Yaşına Bakmadı; Resti Çekti! Aç, Susuz, Biçare… "Bu İşi Elemeye Kadar Gider"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status