- 19 Nis 2022 - 11:52 G: 19 Nis 2022 - 12:08

Survivor All Star’da Yarışmaya Veda Eden İsim İfşa Edildi! Davullar Zurnalar Tutuldu; Evrim Mi, Yağmur Mu, Ayşe Mi? “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar dur durak bilmiyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında bir eleme gerçekleşecekti. Hayallerin ve adaya veda etmek zorunda kalacak olan Survivor yarışmacılarından elenen ismin açıklanması ise seyirciye adeta davul zurna tutturdu! Peki, yarışmadan Evrim mi, Yağmur mu yoksa Ayşe mi gidiyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık yarışması için kıyasıya mücadele eden iki takımdan kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Hal böyle olunca Gönüllüler takımı 4 ismi de kendi takımından çıkarmak zorunda kalmıştı. Potada olan isimlerse Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur olmuştu. Peki, bu dört isimden bu akşam hayallerine veda edecek isim kim oldu?

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19 Nis 2022 - 11:52 Ankara- Yaşam

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