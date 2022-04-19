Survivor All Star’da Yarışmaya Veda Eden İsim İfşa Edildi! Davullar Zurnalar Tutuldu; Evrim Mi, Yağmur Mu, Ayşe Mi? “Güle Güle!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık yarışması için kıyasıya mücadele eden iki takımdan kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Hal böyle olunca Gönüllüler takımı 4 ismi de kendi takımından çıkarmak zorunda kalmıştı. Potada olan isimlerse Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur olmuştu. Peki, bu dört isimden bu akşam hayallerine veda edecek isim kim oldu?

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