Survivor'da Bu Gece Yarışmaya Veda Eden İsim İfşa Edildi! Evrim Mi, Yağmur Mu, Ayşe Mi, Nisa Mı? Davullar Zurnalar Tutuldu; “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar dur durak bilmiyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında bir eleme gerçekleşecekti. Hayallerin ve adaya veda etmek zorunda kalacak olan Survivor yarışmacılarından elenen ismin açıklanması ise seyirciye adeta davul zurna tutturdu! Peki, yarışmadan Evrim mi, Yağmur mu yoksa Ayşe mi gidiyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık yarışması için kıyasıya mücadele eden iki takımdan kazanan taraf Ünlüler olmuştu. Hal böyle olunca Gönüllüler takımı 4 ismi de kendi takımından çıkarmak zorunda kalmıştı. Potada olan isimlerse Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur olmuştu. Peki, bu dört isimden bu akşam hayallerine veda edecek isim kim oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.