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19 Nis 2022 - 12:26

Serenay Sarıkaya Minileri Çekti, Nefesleri Kesti! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Bacaklarıyla Fizik Şov Yaptı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, fiziğiyle şov yaptı! Minileri üzerine çeken başarılı oyuncu nefesleri kesti! Öyle bir poz verdi ki, görenler eriyip bitti. Bacaklarını göstererek güzelliğini kanıtlayan Serenay Sarıkaya, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…