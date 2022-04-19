Serenay Sarıkaya Minileri Çekti, Nefesleri Kesti! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! Bacaklarıyla Fizik Şov Yaptı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, fiziğiyle şov yaptı! Minileri üzerine çeken başarılı oyuncu nefesleri kesti! Öyle bir poz verdi ki, görenler eriyip bitti. Bacaklarını göstererek güzelliğini kanıtlayan Serenay Sarıkaya, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son rol aldığı Şahmeran dizisiyle gündeme gelecek olan Serenay Sarıkaya, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Şahmeran dizisinin çekimleri sırasında hayranı tarafından skandal bir saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, zor günler yaşamıştı. Sıkıntılı zamanlarında yanında olan iş adamı Umut Evirgen’le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla milyonları kıskandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.