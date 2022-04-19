Her burcun insanının fiziksel özellikleri birbirinden farklı oluyor. Özellikle bazı burçlar bakışları ile öne çıkarken; kara kaşları ve kara gözleriyle etkisi altına alamayacağı kimseler bulunmuyor! Bu listede tam olarak o burçlardan oluşuyor. Peki, gözleri ve bakışları en güzel burçlar hangisidir? İşte kara kaş, kara gözleri olan o burçlar…

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