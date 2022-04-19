Gözleri Ve Bakışları En Güzel Burçlar Hangisidir? İşte Kara Kaş, Kara Gözleri Olan O Burçlar
Her burcun insanının fiziksel özellikleri birbirinden farklı oluyor. Özellikle bazı burçlar bakışları ile öne çıkarken; kara kaşları ve kara gözleriyle etkisi altına alamayacağı kimseler bulunmuyor. Sizde Kara Kaşlı ve Kara Gözlü Burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanının fiziksel özellikleri birbirinden farklı oluyor. Özellikle bazı burçlar bakışları ile öne çıkarken; kara kaşları ve kara gözleriyle etkisi altına alamayacağı kimseler bulunmuyor! Bu listede tam olarak o burçlardan oluşuyor. Peki, gözleri ve bakışları en güzel burçlar hangisidir? İşte kara kaş, kara gözleri olan o burçlar…
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19 Nis 2022 - 12:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.