Survivor Ayşe – Nisa Birbirine Girdi! Yalanlar Ortaya Çıktı; Canlı Yayında İpler İnceldiği Yerden Koptu! 8,9 Şiddetinde Deprem…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa ve Ayşe arasında bir gerginliğin yaşandığı aylar öncesinden ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı, Ayşe Yüksel’le arasını yarışmada düzeltmişti ama perde arkası öyle bir açıklandı ki, taş üstünde taş kalmadı! Peki, ikili arasındaki soğuk savaşta neler oluyor?

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