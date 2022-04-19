Survivor Ayşe – Nisa Birbirine Girdi! Yalanlar Ortaya Çıktı; Canlı Yayında İpler İnceldiği Yerden Koptu! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya geldi! Ayşe ve Nisa’nın birbirine girdiğine dair iddialar gündeme gelirken; yalanlar ortaya çıktı. Canlı yayında ipler yerinden koparken; 8,9 şiddetinde depreme neden olundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa ve Ayşe arasında bir gerginliğin yaşandığı aylar öncesinden ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı, Ayşe Yüksel’le arasını yarışmada düzeltmişti ama perde arkası öyle bir açıklandı ki, taş üstünde taş kalmadı! Peki, ikili arasındaki soğuk savaşta neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.