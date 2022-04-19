- 19 Nis 2022 - 12:33 G: 19 Nis 2022 - 12:58

Selim Yuhay İle Evim Şahane Başvurusu Nasıl Yapılır? Evim Şahane Başvuru Formu Doldur 2022! Ne Zaman Hangi Kanalda?

Ekranların sevilen ev yenileme programlarından biri olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, başvuru yapan vatandaşların evlerini yenilemeyi hedefliyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelmiş olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, daha yaşanılabilir bir ev için bu sene de yola çıkmış bulunuyor. İşte Evim Şahane programı ile ilgili son detaylar...

Ekranların sevilen ev yenileme programlarından biri olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, başvuru yapan vatandaşların evlerini yenilemeyi hedefliyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelmiş olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, daha yaşanılabilir bir ev için bu sene de yola çıkmış bulunuyor. Öte yandan evlerini yeniletmek isteyen vatandaşların Selim Yuhay ile Evim Şahane programına başvuru yapması gerekiyor. Peki, Selim Yuhay ile Evim Şahane başvurusu nasıl yapılır? Evim Şahane başvuru formu nereden doldurulur 2022? Selim Yuhay ile Evim Şahane ne zaman hangi kanalda? İşte, detaylar…


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19 Nis 2022 - 12:33 - Dizi Haberleri

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