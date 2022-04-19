Selim Yuhay İle Evim Şahane Başvurusu Nasıl Yapılır? Evim Şahane Başvuru Formu Doldur 2022! Ne Zaman Hangi Kanalda?
Ekranların sevilen ev yenileme programlarından biri olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, başvuru yapan vatandaşların evlerini yenilemeyi hedefliyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelmiş olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, daha yaşanılabilir bir ev için bu sene de yola çıkmış bulunuyor. İşte Evim Şahane programı ile ilgili son detaylar...
Ekranların sevilen ev yenileme programlarından biri olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, başvuru yapan vatandaşların evlerini yenilemeyi hedefliyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelmiş olan Selim Yuhay ile Evim Şahane programı, daha yaşanılabilir bir ev için bu sene de yola çıkmış bulunuyor. Öte yandan evlerini yeniletmek isteyen vatandaşların Selim Yuhay ile Evim Şahane programına başvuru yapması gerekiyor. Peki, Selim Yuhay ile Evim Şahane başvurusu nasıl yapılır? Evim Şahane başvuru formu nereden doldurulur 2022? Selim Yuhay ile Evim Şahane ne zaman hangi kanalda? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Nis 2022 - 12:33 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.