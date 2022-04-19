Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Skandal Hata! Müge Anlı Bin Pişman Oldu, Eli Ayağına Dolandı! Canlı Yayında… “Yok Artık”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te tüyler ürperten bir hata yapıldı! Müge Anlı elleriyle yapmış olduğu hata karşısında ne yapacağını bilemedi ve eli ayağına dolandı. Bin pişman olan Müge Anlı, canlı yayını ayağa kaldırdı! Binlerce kişi yaşanan durum sonrasında “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konular gündemin rengini değiştiriyor. Faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalar, aile sorunları gibi birçok konuyu gündeme taşıyan Müge Anlı, yıllardır bu işte bir numara olarak gösteriliyor. 400’den fazla cinayetin aydınlatılmasında etkin rol oynayan Müge Anlı, yayınlanan son bölümde öyle bir hata yaptı ki, seyirci ekran başında dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.