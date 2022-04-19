Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Skandal Hata! Müge Anlı Bin Pişman Oldu, Eli Ayağına Dolandı! Canlı Yayında… “Yok Artık”

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konular gündemin rengini değiştiriyor. Faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalar, aile sorunları gibi birçok konuyu gündeme taşıyan Müge Anlı, yıllardır bu işte bir numara olarak gösteriliyor. 400’den fazla cinayetin aydınlatılmasında etkin rol oynayan Müge Anlı, yayınlanan son bölümde öyle bir hata yaptı ki, seyirci ekran başında dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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