Survivor Barış’ın Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sokak Ortasında Dayak Yediği Konuşulmuştu, Ortalığı İnletti! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Barış Murat Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Nisa Bölükbaşı milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Yağcı’nın eski sevgilisi skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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