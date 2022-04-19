Survivor Barış’ın Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sokak Ortasında Dayak Yediği Konuşulmuştu, Ortalığı İnletti! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı, kadınlara şiddet uygulamasıyla gündeme gelmişti. Bu olay sonrasında Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisi açtı ağzını yumdu gözünü! Sokak ortasında dayak yediği konuşulan isim ortalığı inletti. Meğer perde arkasında…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Barış Murat Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Nisa Bölükbaşı milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve Yağcı’nın eski sevgilisi skandal sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.