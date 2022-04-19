- 19 Nis 2022 - 13:49 G: 19 Nis 2022 - 13:56

Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Nefesleri Kesi! Spor Pozlarıyla Mest Etti, “48 Yaşındayım” Demedi! 18’likler Çatır Çatır Çatlıyor! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, sosyal medyayı cayır cayır yaktı. Nefesleri kesen başarılı oyuncu, spor pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı! “48 yaşındayım” demeyen güzel oyuncu Hande Ataizi, 18 yaşındaki genç kızları fiziğiyle adeta çatır çatır çatlattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o pozlar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamına damgasını vuruyor. Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat vererek oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Nis 2022 - 13:49 Ankara- Yaşam

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Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Nefesleri Kesi! Spor Pozlarıyla Mest Etti, “48 Yaşındayım” Demedi! 18’likler Çatır Çatır Çatlıyor! “Yok Artık” mask
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