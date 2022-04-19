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19 Nis 2022 - 13:49

Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Nefesleri Kesi! Spor Pozlarıyla Mest Etti, “48 Yaşındayım” Demedi! 18’likler Çatır Çatır Çatlıyor! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, sosyal medyayı cayır cayır yaktı. Nefesleri kesen başarılı oyuncu, spor pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı! “48 yaşındayım” demeyen güzel oyuncu Hande Ataizi, 18 yaşındaki genç kızları fiziğiyle adeta çatır çatır çatlattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o pozlar…