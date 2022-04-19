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19 Nis 2022 - 14:13

Survivor Mert Öcal Ayrıldı, Defterini Kapattı! Sosyal Medyadan Duyurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Her Şey Bitti… Daha Fazla Katlanamaz Hale Geldi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bu yıl bir kez daha duyuran Mert Öcal, ayrıldığını ve defteri kapattığını ilk kez açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Mert Öcal, ağızların açık kalmasına neden oldu! Her şeyin bittiğini gösteren Mert Öcal, daha fazla katlanamadığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…