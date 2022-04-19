Survivor Mert Öcal Ayrıldı, Defterini Kapattı! Sosyal Medyadan Duyurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Her Şey Bitti… Daha Fazla Katlanamaz Hale Geldi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bu yıl bir kez daha duyuran Mert Öcal, ayrıldığını ve defteri kapattığını ilk kez açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Mert Öcal, ağızların açık kalmasına neden oldu! Her şeyin bittiğini gösteren Mert Öcal, daha fazla katlanamadığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor yarışmasına haftalar önce veda eden Mert Öcal, gerisinde Sude Burcu’yu yan biricik aşkını bıraktığı için çok mutsuz olduğunu göstermişti. Sosyal medya hesabından Sude Burcu için paylaşımlar yapan Mert Öcal, son paylaşımıyla her şeyi bitirdiğini açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.