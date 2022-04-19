- 19 Nis 2022 - 14:25 G: 19 Nis 2022 - 14:30

Cristiano Ronaldo’dan Kahreden Haber Geldi! Acı Kaybı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…

Dünyanın en ünlü futbol insanlarından biri olan Cristiano Ronaldo’dan hayranlarını ve futbol camiasını yasa boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili ilk kez konuşurken, yaptığı açıklama ile de hayranlarını adeta gözyaşına boğdu. Cristiano Ronaldo cephesinden gelen acı haberin detayları haberimizde...

Dünyanın en ünlü futbol insanlarından biri olan Cristiano Ronaldo’dan hayranlarını ve futbol camiasını yasa boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili ilk kez konuşurken, yaptığı açıklama ile de hayranlarını adeta gözyaşına boğdu. Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun oğlunun neden vefat ettiği de futbolseverlerin yakından takip ettiği detaylardan biri haline geldi. Peki, Cristiano Ronaldo’nun oğlu mu öldü? Cristiano Ronaldo’nun hangi oğlu öldü? Cristiano Ronaldo’nun oğlu neden öldü? İşte, detaylar…

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19 Nis 2022 - 14:25 - Spor

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