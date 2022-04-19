Cristiano Ronaldo’dan Kahreden Haber Geldi! Acı Kaybı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki…
Dünyanın en ünlü futbol insanlarından biri olan Cristiano Ronaldo’dan hayranlarını ve futbol camiasını yasa boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili ilk kez konuşurken, yaptığı açıklama ile de hayranlarını adeta gözyaşına boğdu. Cristiano Ronaldo cephesinden gelen acı haberin detayları haberimizde...
Dünyanın en ünlü futbol insanlarından biri olan Cristiano Ronaldo’dan hayranlarını ve futbol camiasını yasa boğacak bir haber geldi. Geçtiğimiz gün oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo, konuyla ilgili ilk kez konuşurken, yaptığı açıklama ile de hayranlarını adeta gözyaşına boğdu. Öte yandan Cristiano Ronaldo’nun oğlunun neden vefat ettiği de futbolseverlerin yakından takip ettiği detaylardan biri haline geldi. Peki, Cristiano Ronaldo’nun oğlu mu öldü? Cristiano Ronaldo’nun hangi oğlu öldü? Cristiano Ronaldo’nun oğlu neden öldü? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 14:25 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.