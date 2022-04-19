Cep Telefonu Fiyatlarına Muhteşem İndirim Geldi! Olaya Öyle Bir El Atıldı Ki, Yok Pahasına Satılmaya Başlayacak!
Bir süredir yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alımı nedeniyle adeta cep yakmaya başlamış olan cep telefonları için vatandaşlara bu sabah müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ÖTV indirimine gidilen cep telefonlarının fiyatları aniden düştü. İşte Güncel Cep Telefonu ÖTV indirimi ile ilgili detaylar...
Bir süredir yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alımı nedeniyle adeta cep yakmaya başlamış olan cep telefonları için vatandaşlara bu sabah müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ÖTV indirimine gidilen cep telefonlarının fiyatları aniden düştü! Öte yandan ÖTV indiriminin kapsamı ve detayları da bu kararnamenin ardından belli oldu. Peki, ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV indirimi hangi ürünlere geldi? ÖTV indirimi hangi cep telefonlarına uygulanacak? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 14:50 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.