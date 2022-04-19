Cep Telefonu Fiyatlarına Muhteşem İndirim Geldi! Olaya Öyle Bir El Atıldı Ki, Yok Pahasına Satılmaya Başlayacak!

Bir süredir yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alımı nedeniyle adeta cep yakmaya başlamış olan cep telefonları için vatandaşlara bu sabah müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ÖTV indirimine gidilen cep telefonlarının fiyatları aniden düştü! Öte yandan ÖTV indiriminin kapsamı ve detayları da bu kararnamenin ardından belli oldu. Peki, ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV indirimi hangi ürünlere geldi? ÖTV indirimi hangi cep telefonlarına uygulanacak? İşte, detaylar…

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