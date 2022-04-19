- 19 Nis 2022 - 14:57 G: 19 Nis 2022 - 15:11

Seren Serengil ve Yıldız Tilbe Birbirine Girdi! Savcılıkta Soluklar Alındı; Sözleri Tokat Gibi Çarptı! “Cahil, Cehalet!” Canlı Yayında...

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da yorumcu olarak yer alan Seren Serengil ve usta şarkıcı Yıldız Tilbe birbirine girdi! Savcılıkta solukların alınacağını dile getiren Seren Serengil, sözleriyle tokat gibi çarptı! “Cahil, cehalet” açıklamasında bulunan Seren Serengil, canlı yayında…

Her sözü ayrı bir olay yaratan Yıldız Tilbe, kısa bir süre önce sokak köpekleri hakkında skandal sözlere yer verince ortalık kıyamet alanına dönmüştü. Birçok ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’ye tepkisini göstermişti. Seren Serengil ise öyle bir şey dedi ki…

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19 Nis 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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