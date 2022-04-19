Seren Serengil ve Yıldız Tilbe Birbirine Girdi! Savcılıkta Soluklar Alındı; Sözleri Tokat Gibi Çarptı! “Cahil, Cehalet!” Canlı Yayında...

Her sözü ayrı bir olay yaratan Yıldız Tilbe, kısa bir süre önce sokak köpekleri hakkında skandal sözlere yer verince ortalık kıyamet alanına dönmüştü. Birçok ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’ye tepkisini göstermişti. Seren Serengil ise öyle bir şey dedi ki…

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