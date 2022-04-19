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19 Nis 2022 - 15:28

Yargı Dizisinde Skandal Gerçek İfşa Edildi! Tek Bir Detay Seyircileri Bambaşka Bir Yere Götürdü! Ceylin Katil Değil Mi? O Karedeki Şey…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal gerçek ifşa edildi! Tek bir detay seyirciyi bambaşka bir noktaya getirdi. Ceylin’in katil olma detayı dengeleri değiştirirken; Ceylin’in ayna karşısında gösterdiği bir detay akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…