- 19 Nis 2022 - 15:28 G: 19 Nis 2022 - 15:46

Yargı Dizisinde Skandal Gerçek İfşa Edildi! Tek Bir Detay Seyircileri Bambaşka Bir Yere Götürdü! Ceylin Katil Değil Mi? O Karedeki Şey…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal gerçek ifşa edildi! Tek bir detay seyirciyi bambaşka bir noktaya getirdi. Ceylin’in katil olma detayı dengeleri değiştirirken; Ceylin’in ayna karşısında gösterdiği bir detay akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Ekranlara gelen son bölüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Nis 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

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