Yasak Elma Dizisinden Doğan Ayrılıyor Mu? Yıldız Dımdızlak Ortada Kalacak; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinin dün ekranlara gelen son bölümünde işler bir hayli karıştı. Yasak Elma dizisinin final sahnesinde yaşanan o olay ise, Doğan’ın öleceğini ve Doğan’ı canlandıran Murat Aygen’in de diziden ayrılacağını akıllara getirdi. İşte Doğan karakteri Murat Aygen ile ilgili son detaylar...
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinin dün ekranlara gelen son bölümünde işler bir hayli karıştı. Yasak Elma dizisinin final sahnesinde yaşanan o olay ise, Doğan’ın öleceğini ve Doğan’ı canlandıran Murat Aygen’in de diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Öte yandan Yasak Elma severlerin merak ile beklediği tüm sorular nihayet yanıt buldu! Peki, Yasak Elma Doğan ölecek mi? Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…
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19 Nis 2022 - 21:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.