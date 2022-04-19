Yasak Elma Dizisinden Doğan Ayrılıyor Mu? Yıldız Dımdızlak Ortada Kalacak; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinin dün ekranlara gelen son bölümünde işler bir hayli karıştı. Yasak Elma dizisinin final sahnesinde yaşanan o olay ise, Doğan’ın öleceğini ve Doğan’ı canlandıran Murat Aygen’in de diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Öte yandan Yasak Elma severlerin merak ile beklediği tüm sorular nihayet yanıt buldu! Peki, Yasak Elma Doğan ölecek mi? Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

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