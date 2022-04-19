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19 Nis 2022 - 15:58

Survivor Yarışmasında Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi? Acun Medya Bile İsteye Sızdırdı… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı arkası kesilmedi! Ödül oyununu kazanan takım ifşa edilirken; sosyal medyada gırla yorum gelmeye başladı! Acun Medya’nın bu bilgiyi bile isteye sızdırdığı da iddialar arasında girince milyonlarca Survivor izleyicisi durum hakkında “Yok artık” yorumlarını yaptı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan oyunu kazanan Ünlüler mi oldu, Gönüllüler mi?