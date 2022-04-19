- 19 Nis 2022 - 15:58 G: 19 Nis 2022 - 16:04

Survivor Yarışmasında Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi? Acun Medya Bile İsteye Sızdırdı… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı arkası kesilmedi! Ödül oyununu kazanan takım ifşa edilirken; sosyal medyada gırla yorum gelmeye başladı! Acun Medya’nın bu bilgiyi bile isteye sızdırdığı da iddialar arasında girince milyonlarca Survivor izleyicisi durum hakkında “Yok artık” yorumlarını yaptı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan oyunu kazanan Ünlüler mi oldu, Gönüllüler mi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Ünlüler takımı 4’te 4 yaparken; eleme potasındaki tüm isimler ise Gönüllüler takımından olmuştu. Yağmur Banda potaya giren son isim olurken; yeni bölümde ise ödül oyunu oynanacaktı. Peki, ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

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19 Nis 2022 - 15:58 Ankara- Yaşam

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