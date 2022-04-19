Survivor Yarışmasında Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Ünlüler Mi, Gönüllüler Mi? Acun Medya Bile İsteye Sızdırdı… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı arkası kesilmedi! Ödül oyununu kazanan takım ifşa edilirken; sosyal medyada gırla yorum gelmeye başladı! Acun Medya’nın bu bilgiyi bile isteye sızdırdığı da iddialar arasında girince milyonlarca Survivor izleyicisi durum hakkında “Yok artık” yorumlarını yaptı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan oyunu kazanan Ünlüler mi oldu, Gönüllüler mi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Ünlüler takımı 4’te 4 yaparken; eleme potasındaki tüm isimler ise Gönüllüler takımından olmuştu. Yağmur Banda potaya giren son isim olurken; yeni bölümde ise ödül oyunu oynanacaktı. Peki, ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.